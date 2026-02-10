Фото: ТАСС/Александр Щербак

Разрешить конфликт на Украине, основываясь на "лукавой линии" Европы с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности, нельзя. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Он подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский активно подыгрывает европейским идеям. Эта позиция предполагает, что боевые действия остановятся на текущей линии соприкосновения. При этом глава киевского режима ранее заявлял, что Киев не будет признавать какие-либо территории и делать юридические уступки.

"Это все их, просто временно будут спасать жизни и параллельно получать дополнительную резко увеличенную военную помощь на оставшейся территории под лозунгом "гарантии безопасности Украины", – добавил Лавров.

Таким образом, Зеленский и Европа пытаются сбить с толку американских переговорщиков, уверен российский министр. В этих целях они используют оппозицию внутри Штатов.

"Там немало русофобов, которые считают, что нельзя оставлять Украину, а надо, наоборот, ее всячески науськивать на нашу страну, вооружать и так далее", – отметил глава МИД.

Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Евросоюза готовы направить свои войска на территорию Украины, если Россия нарушит мирный договор. Позже Лавров расценил эти заявления как возможную подготовку иностранной интервенции на украинскую территорию.

Зеленский также утверждал, что Киев завершил разработку пакета документов по гарантиям безопасности, которые станут фундаментом мирного соглашения. При этом Украина рассчитывает на закрепление данных условий со стороны западных союзников.

