Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины

Фото: ТАСС/Zuma

Украинская сторона завершила разработку пакета документов по гарантиям безопасности, которые станут фундаментом мирного соглашения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Украина рассчитывает на закрепление данных условий со стороны западных союзников. По словам Зеленского, Киев работает в непрерывном режиме, чтобы подготовить почву для решающих встреч со своими партнерами.

Лидер Украины назвал бессмысленными любые договоренности без жестких рамок безопасности, так как они могут быть разрушены в любой момент. Зеленский также анонсировал "значительные международные мероприятия" по обороне и безопасности на этой неделе.

Вторые трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США состоялись в Абу-Даби 4–5 февраля. После них Зеленский сообщил о возможном проведении следующего раунда переговоров в США.

Тем не менее в Кремле эту информацию опровергли, отметив, что на данный момент не согласована даже точная дата новой встречи по урегулированию ситуации.

В США также опровергли заявление Зеленского о крайнем сроке для заключения мира. Американская сторона стремится к тому, чтобы Россия и Украина завершили боевые действия как можно скорее, однако добиться соблюдения сроков в таких условиях, как правило, сложно.