ВСУ ударили десятью артснарядами по похоронной процессии в Запорожской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили артиллерийский удар десятью снарядами по похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области с дронов, сообщил ТАСС глава села Денис Навалихин.

"Над селом крутились дроны. Их сбивали. Корректировка, скорее всего, шла с дронов. Увидели, что проходит похоронная процессия, как раз батюшка отпевал умершего во дворе дома. Ну и люди там были. Начали артиллерийский обстрел, десять снарядов легло в селе", – рассказал он.

В результате обстрела, как рассказал Навалихин, погиб священник. Шесть человек получили осколочные ранения. У одной из пострадавших женщин осколок, по предварительной информации, находится в легком, у остальных повреждения рук и ног.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал случившееся мерзкой выходкой сатанистов.