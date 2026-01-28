Один человек погиб при ударе БПЛА по автомобилю в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирный житель погиб при очередном целенаправленном ударе со стороны украинских войск в Белгородской области. О происшествии рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Два беспилотника ВСУ атаковали автомобиль, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся наша область скорбит вместе с вами", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь за ночь и утро 28 января. В результате падения обломков пострадал рабочий образовательного центра имени В. Д. Ревякина, получивший осколочное ранение нижней конечности.

Еще одна воздушная атака произошла в Воронежской области. В результате падения обломков сбитых БПЛА случилось возгорание нефтепродуктов. Сотрудники МЧС уже потушили возгорание, никто не пострадал.