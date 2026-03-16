Новости

Новости

16 марта, 20:02

Политика

В ГД опровергли сообщения о введении налогов на выезд за рубеж

Фото: 123RF.соm/kitzcorner

Информация о якобы введении сборов с россиян за выезд за рубеж или специального налога не соответствует действительности, заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

Он подчеркнул, что СМИ неверно истолковали его слова. Такие инициативы в ГД не разрабатываются и не обсуждаются. В экспертном сообществе лишь размышляют о реформировании системы финансовых гарантий для выезжающих за рубеж.

"Дискуссия стала актуальной в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, когда единовременно понадобилось вывезти большое число людей. Подчеркну еще раз: идет только обсуждение", –указал депутат.

Ввести сбор с каждого выезжающего за границу туриста – независимо от того, купил ли он путевку у оператора или путешествует сам – ранее предложили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Согласно инициативе, средства должны направляться в специальный фонд при Минэкономразвития для эвакуации россиян в случае чрезвычайных ситуаций за рубежом.

Позднее СМИ писали, что в Госдуме якобы поддержали эту идею.

"Деньги 24": туроператоры предложили создать фонд за счет туристов, выезжающих за границу

