26 марта, 14:17

Психолог Самбурский посоветовал россиянам проводить в одиночестве 20 минут в день

Психолог рассказал, сколько времени человеку важно проводить в одиночестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Человеку необходимо проводить наедине с собой 20 минут в день. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Международный день одиночества отмечается 26 марта. Эксперт отметил, что в целом это состояние разрушительно влияет на человека, потому что он от природы является социальным существом, которому необходимо общение.

"Однако сейчас остро стоит проблема того, что многие практически не остаются наедине с собой: рядом всегда есть телефон, с которым общение может не прерываться и на минуту. В итоге происходит психоэмоциональная перегрузка, которая сопровождается агрессией и раздражительностью", – пояснил специалист.

Чтобы спасти психику, важно ежедневно находить время на уединение. Достаточно всего 20 минут, но делать это нужно регулярно, подчеркнул Самбурский.

Самый простой способ, который я придумал для себя, – это "лавкинг". От слова "лавка", на которую надо просто уйти в перерыве от работы и посидеть, не отвлекаясь на гаджеты и музыку в наушниках. Просто, например, попить кофе, почувствовать, какой он горячий, посмотреть, как одеты люди, ощутить запахи. Сосредоточиться на своих чувствах.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Эксперт добавил, что кому-то в качестве паузы подойдут и регулярные пробежки в одиночестве, и прогулки с собакой. Главное – отказаться на это время от гаджетов, чтобы перестать жить реакциями на чьи-то сообщения, эмоциями и требованиями и почувствовать себя свободным.

По словам Самбурского, поначалу для многих это может оказаться довольно сложной задачей из-за ощущения, что время проходит даром и ничего полезного не делается. Однако именно в такие моменты психике дается возможность перезагрузиться, чтобы потом быть здоровым и продуктивным, отметил эксперт.

Ранее нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, что месяц отпуска дает отличную возможность полноценно восстановиться и многое переосмыслить. Однако важно, чтобы при этом не мешала постоянная рутина, поэтому для отдыха лучше менять локацию.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

