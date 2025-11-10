Карьерный консультант Семенова: источник тревожности у фрилансеров – нерегулярный доход

Фото: depositphotos/puhhha

Фрилансеры чаще всего сталкиваются с тревогой из-за экономической неопределенности. У офисных работников это чувство связано с потерей контроля над ситуацией, рассказала в интервью радио Sputnik карьерный консультант Оксана Семенова.

По словам эксперта, ключевыми стресс-факторами для фрилансеров являются нерегулярный доход, постоянный поиск новых заказов, отсутствие социальных гарантий и необходимость совмещать все бизнес-процессы – бухгалтерию, маркетинг и переговоры.

"Все это психологически создает состояние перманентной "боевой готовности". Фрилансер вынужден всегда быть на связи, мониторить рынок и доказывать свою ценность новым клиентам", – пояснила Семенова.

У офисных сотрудников тревога часто связана с потерей контроля над ситуацией – работник зависит от решений топ-менеджмента, стратегии компании и макроэкономических факторов. Например, жестких KPI и страха несоответствия ожиданиям, офисной политики и внутренней конкуренции, страха потерять работу в связи с оптимизацией или автоматизацией, а также рутинности задач и ощущения "застоя".

Эксперт отметила, что проявления выгорания у этих двух групп также различаются: фрилансеры страдают от многозадачности и размытых границ между работой и личной жизнью, а офисные работники – от рутины, ощущения бессмысленности труда в случае несогласия с корпоративной культурой, конфликта ролей и социальной усталости.

В качестве универсальных рекомендаций по борьбе с тревожностью Семенова предложила четко планировать и приоритизировать свои задачи. У фрилансеров это может быть график заказов, а у офисных работников – делегирование.

"Также важно определить границы рабочего времени: фиксированные часы работы; регулярные перерывы и отпуск без заглядывания в рабочую почту, "цифровой детокс" вне рабочих часов", – уточнила специалист.

Она обратила внимание на физическую активность и социальную поддержку. Кроме того, специалист заявила о необходимости профессионального развития и финансовой грамотности. У фрилансеров это может быть резервный фонд средств, а у офисных сотрудников – инвестиции и пассивный доход.

Ранее психолог Александр Кичаев рекомендовал технику "рамки" для борьбы со стрессом, который испытывают 89% россиян после работы. Метод заключается в визуализации источника негативных эмоций в виде стоп-кадра и его постепенном мысленном удалении через дыхательные практики.