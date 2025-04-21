Психосоматолог Тур: чтобы проживать негативные эмоции, можно кричать в лесу

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Для проживания негативных эмоций стоит отправиться в лес, где можно подышать воздухом, покричать и поплакать, заявила психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур. Об этом сообщает "Радио 1".

Кроме того, эксперт рекомендовала использовать громкую музыку, под которую можно петь, плакать и танцевать, а также обращаться к себе с вопросами о собственных чувствах и состоянии. Среди других возможных способов – медитация и работа с дыханием.

Тур подчеркнула, что даже очень неприятные эмоции важно проживать, чтобы не дать им уничтожить собственную психику.

"Злость – это полезная тренировка для тела. Нужно поплакать, проговорить, прокричать, побегать. <...> Нужно позволять себе это делать. С помощью слез, крика, гнева тело освобождается от эмоций", – объяснила психосоматолог.

Эксперт добавила, что подавленные эмоции могут превратиться в депрессию, а также нарушить баланс парасимпатической и симпатической нервных систем. Потому, по ее словам, не стоит накапливать в себе негативные эмоции.

Ранее психолог по расстройствам пищевого поведения Ксения Забатурина заявила, что причинами компульсивного переедания могут быть стресс, тревога, скука или грусть. Когда человек сталкивается с подобными ситуациями, еда для него становится средством для борьбы с негативными эмоциями.

Привычка их заедать, отметила психолог, формируется из-за того, что вкусная еда способствует выработке дофамина и других химических веществ, вызывающих удовольствие.

