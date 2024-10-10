Психолог Дугенцова: отсутствие сепарации от родителей может обернуться депрессией

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Отсутствие самостоятельности и независимости от родителей может привести к депрессии, сообщает News.ru со ссылкой на психолога Дарью Дугенцову.

Она отметила, что люди, не прошедшие вовремя сепарацию от родителей, нередко сталкиваются с зависимостями, алкоголизмом, наркоманией и игроманией.

"Также отсутствие сепарации может привести к тревожному расстройству и депрессии, когда человек уходит в грезы и иллюзии, бежит от реальности", – подчеркнула психолог.

Дугенцова отметила, что возраст является первым и самым важным признаком готовности к самостоятельной жизни. Так, к 18 годам, когда все возрастные кризисы уже пройдены, молодые люди могут задумываться о сепарации от родителей.

"В этот момент уже необходимо физически сепарироваться от родителей. На крайний случай после института в 22 года", – добавила она.

Без физической сепарации невозможно полностью ощутить жизнь, себя и "вдохнуть полной грудью", считает психолог.

Между тем психиатр Сергей Поздняков перечислил основные физические признаки депрессии. По его словам, хроническая головная боль с давящими ощущениями, ухудшение зрения, проблемы с ЖКТ могут стать признаками депрессии, однако врачи, скорее всего, не смогут точно определить причину возникновения проблем.

Кроме того, во время депрессии могут возникнуть боли в мышцах спины, рук и ног. Из-за постоянного стресса мышцы могут начать непроизвольно сокращаться, что приводит к тремору, добавил медик.