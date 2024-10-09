Психиатр Поздняков: хроническая головная боль может быть признаком депрессии

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Одним из симптомов депрессии может быть хроническая головная боль, для которой характерны давящие боли, однако на МРТ и обследованиях врачи часто не могут объяснить причину возникновения проблемы, сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-психиатра высшей квалификационной категории Сергея Позднякова.

Он отнес к физическим признакам депрессии ухудшение зрения. Если офтальмолог не может найти видимых причин для снижения четкости зрения, стоит обратиться к психиатру. Специалист поможет стабилизировать работу нервной системы и избавиться от соматических нарушений.

Также могут возникнуть проблемы с ЖКТ. У пациентов нарушается стул, появляются боли в животе и желудке, ухудшается аппетит, возникает тошнота и другие нарушения пищеварения. Часто стабилизация психического состояния помогает избавиться от этих проблем.

По словам психиатра, один из характерных симптомов депрессии – это нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Сердце начинает биться чаще, артериальное давление скачет.

Кроме того, могут возникнуть боли в мышцах спины, рук и ног. Из-за постоянного стресса мышцы могут начать непроизвольно сокращаться, что приводит к тремору. В таких случаях неврологи обычно не находят никаких физических причин и рекомендуют обратиться к психиатру, подытожил Поздняков.

Ранее психотерапевт Денис Хоряев рассказал, что дефицит солнца и стресс из-за работы – основные причины осенней апатии.

Эксперт отметил, что одна из причин, почему у многих людей портится настроение осенью, заключается в сокращении светового дня. Чтобы справиться с осенней апатией, врач рекомендует наладить режим сна, то есть ложиться и вставать в одно и то же время, а также спать не более семи-восьми часов.