Психолог Алексеева назвала истощение нервной системы причиной материнского выгорания

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Одна из главных причин материнской усталости – это истощение нервной системы, считает клинический психолог Маргарита Алексеева. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"У каждой функциональной системы в живом организме есть какой-то ресурс активной производительности. И самый маленький ресурс – у нервной системы. Например, активного внимания у человека всего до четырех часов в сутки", – уточнила эксперт.

Тем не менее она подчеркнула, что для усталости не нужны какие-то глобальные причины, так как человек устает потому, что он живой. Ресурс нервной системы у матерей уходит на практически круглосуточный надзор над ребенком, отметила Алексеева.

"Даже если женщина добирает время сна днем, он уже не считается полноценным для восстановления. Спать нужно ночью минимум семь часов. А если детей двое или трое, то абсолютно справедливо можно говорить о многолетнем недосыпе", – пояснила психолог.

При этом специалист обратила внимание, что обычный сон не является полноценным отдыхом, так как, по ее словам, отдых – это ничегонеделание.

"Не работает, не убирает и даже не скролит ленту новостей или социальных сетей. <...> Например, медленная прогулка в месте, где очень мало людей, без наушников, а главное – без детей", – добавила Алексеева.

В борьбе с выгоранием, как уточнила психолог, матери нужно помочь и не ждать, пока она сама попросит.

"Причем помочь лучше всего с ребенком. Не надо убираться дома. Если вы родственник, то сводите ребенка или детей на прогулку. Если вы друг – оплатите няню и сводите на прогулку подругу", – сказала эксперт, добавив, что от вопросов "От чего ты устала?" лучше воздержаться.

Психолог напомнила, что усталость должна и может компенсироваться только отдыхом, а также о том, что такого состояния нельзя стыдиться. Иначе у женщины может развиться клиническая депрессия.

Между тем психолог Андрей Клеверин назвал отсутствие диалога причиной семейного выгорания. В таком случае он посоветовал обратиться к психологу, если качественного разговора не получается.

Клеверин уточнил, что разъезжаться при семейном выгорании не стоит, так как это может снизить накал только на время, а когда люди снова съедутся, он вернется.