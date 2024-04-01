Психолог рассказала, на какие шутки обижаются жены

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С женами лучше не шутить об их внешности и ведении хозяйства, рассказала News.ru семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Эксперт отметила, что юмор не должен унижать, оскорблять или высмеивать чувства и достоинства человека. По ее словам, люди, которые долго живут вместе, знают больные места друг друга.

"Часто женщины обижаются на шутки про внешность: неприятно слышать, что она уже не так молода, недостаточно стройна или слишком много тратит. Кого-то оскорбляет, что она не слишком хозяйственная", – прокомментировала Наумова.

Каждый мужчина знает, какие фразы не любит о себе слышать его жена. Не стоит давить на болевые точки супруги, заключила психолог.

Ранее Наумова рассказала, как загладить вину перед женой. Муж должен передать свое раскаяние и пообещать впредь не поступать подобным образом.

