Британские ученые выяснили, почему иногда полезно злиться на партнера

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Британские исследователи из Университета Суррея проанализировали влияние гнева, презрения и отвращения на дружеские и романтические отношения. Ученые выяснили, что в некоторых моментах враждебность помогает преодолеть разногласия, пишет "Газета.ру".

Исследователи изучили, насколько сильно на человека воздействует проявление разных негативных эмоций и как люди обычно отвечают на эти реакции. По данным специалистов, враждебность в некоторых моментах проявлять просто необходимо, если пара планирует оставаться вместе долго. Злость помогает изменить поведение партнера.

Например, когда женщина упрекает мужчину в том, что он забыл о какой-либо годовщине, это снижает вероятность повторения такой ошибки. Ученые уточнили, что сила гнева связана в том числе с принятием мер по исправлению положения. Чем больше люди злились на партнера, тем больше была вероятность, что их спутник или спутница попытается загладить вину.

При этом исследователи подчеркнули, что презрение и отвращение представляют собой только деструктивные эмоции. Их проявление станет причиной чувства взаимной неудовлетворенности.

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