Психолог объяснила, почему жизнь по отдельности может спасти отношения

"Давай поживем отдельно" – после этой фразы у многих замирает сердце и приходят тревожные мысли: "кажется, меня разлюбили". Всегда ли это так и действительно ли разные места проживания являются сигналом готовиться к холостой жизни, разбираемся вместе с психологом, гештальт-терапевтом Анной Девяткой.

По разным углам

Давным-давно, на заре психологической практики, ко мне пришел клиент – назовем его Вадик. Ему 27 лет, жена устраивала истерики, что-то постоянно требовала. Но молодой человек считал, что на женские капризы обращать внимание не нужно. Поэтому спокойно пережидал, пока жена прокричится, а сам в это время представлял себя накрытым стаканчиком с толстыми стенами.

Метод, конечно, сомнительный для супружеского общения, но Вадику было хорошо – он надежно самоизолировался от упреков жены во внутреннем мире. Но как-то раз система дала сбой. Молодой парень пришел домой – а там пусто, нет ни жены, ни ребенка, ни вещей. Оказалось, супруга уехала к теще в другой город и предложила пожить отдельно. Вадик так и не понял, почему это произошло, и надо ли за ней ехать.

Существует понятие психологического одиночества в паре – люди могут находиться в одной комнате, но при этом эмоционально игнорируют друг друга, как чужие. Если один из супругов рассчитывает на большее, например поддержку, понимание и тепло в общении, то его невротические потребности остаются голодными. Он чувствует себя отверженным и покинутым, теряется смысл сохранения отношений. Именно в такой ситуации оказалась жена нашего героя, отчего и уехала.

Когда разъезд на пользу

Олег, стилист, 40 лет, делится мнением: "Временное расставание пойдет на пользу, если партнеры проанализируют что расстраивало в отношениях, и найдут способ поменять это. В том числе, проведут работу над собой".

Обычно наше взаимодействие с миром включает в себя комплекс психологических защит и сопротивлений, которые помогают переживать стрессы. Одна из таких – "обратная проекция", когда мы в чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не замечаем. Поэтому в момент расставания возникает соблазн взвалить всю вину на обидчика – того, кто предложил пожить отдельно.

Дальше происходит поляризация, мир раскрашивается в черно-белые тона: либо он плохой – я хорошая, либо я ужасная – он чудесный. Также это распространяется на этапы жизни вместе и врозь. Они по очереди кажутся то лучшими днями в жизни, то потерянным временем. Такие метания удобны для окончательного разрушения отношений.

Если же вы хотите использовать ситуацию на пользу, сосредоточьтесь на том, какой вклад в отношения внесли вы, а какой – партнер. Попробуйте осознать, что стало ключевой причиной предложения пожить отдельно. Затем сформулируйте сначала каждый для себя, а потом проговорите вместе, на каких условиях возможно сохранить отношения дальше.

Илья, 30 лет, менеджер по продажам, жалуется: "Моя жена ничем не интересуется, у нее нет даже хобби. У нас нет детей, и по вечерам ее любимое дело – сериалы. Мне скучно, поэтому я уехал".

Кстати, эта история закончилась относительно хорошо. Жена Ильи пережила глубочайший стресс, поняла, что в ее жизни кроме мужа ничего нет, и стала заниматься собой – пошла на спорт и подобрала интересные образовательные курсы. Мужчина вернулся в семью, но еще долго завоевывал доверие супруги заново.

Можно ли было сделать не так жестоко? Скорее всего, да. Но для этого нужен опыт и терпение, которого у молодых людей в силу возраста еще нет.

Гостевые браки

Если пара разъехалась в разные квартиры, это не мешает им оставаться в романтических отношениях. Можно жить в разных городах и странах, и при этом считать друг друга супругами. Планировать совместные отпуска, вести общий бюджет и воспитывать детей.

Естественно, это плохо укладывается в традиционный уклад жизни. Но с развитием семейных институтов люди поняли: общие правила иногда перестают работать, и поэтому ищут свои способы остаться вместе. Например, если один из партнеров трудоголик, раздельное ведение быта становится спасением и помогает сохранить отношения.

Татьяна, 32 года, администратор в салоне красоты считает: "Переезжать лениво. Чтобы взрослый человек захотел собрать вещи и покинуть обжитое пространство, должны быть серьезные причины".

Многие люди согласятся с ее мнением, это действительно так. Если люди добровольно решаются на гостевой брак, понимание причин необходимо для сохранения теплого отношения друг к другу.

В любых отношениях важно сохранять честность и уважение к партнеру. Помните: любые отношения можно трансформировать или же плавно закончить без обрыва связи. Поэтому проясняйте, что скрывается за предложением пожить отдельно, и уточняйте, к чему ведет партнер. То ли к конструктивному видоизменению отношений, то ли это шантаж и манипуляция. Или же обычная трусость, когда человек сам не знает, чего хочет, и отыгрывает свои позиции за счет нервов партнера. При этом важно понимать, что от предложения разъехаться можно отказаться, либо взять время для размышлений и ответить позже.

Берегите себя!

