Психолог объяснила, чем важна женская поддержка

О важности женской поддержки, о том, как ее брать и в каких формах давать, чтобы не оказаться потом в чувстве вины или неотплатного долга, о подводных камнях перекладывания ответственности и, напротив, чувстве спокойствия и благодарности – психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.



Женская поддержка – это прежде всего то, что ощущается мужским сердцем как источник тепла, ласки и уверенности. Что в него верят, его любят и готовы помогать как физически, так и психологически. За редким исключением, поддержку нельзя потрогать рукой, и далеко не каждый мужчина понимает ее ценность, а также в какой форме можно ее принимать, особенно от существа более нежного, чем он сам. Тем не менее, когда рядом есть тот, кто скажет: "Я горжусь тобой и, даже если тебе сложно, я всегда буду на твоей стороне", жить становится легче и радостнее. У мужчины вырастают крылья, и проблемы кажутся мельче, а ситуация становится стабильнее и преодолимее.

Сложности в принятии

Поддержка рождается в отношениях и олицетворяет заботу, симпатию и существование важного для женщины внутреннего желания, чтобы у ее мужчины было все хорошо. Этот факт звучит естественно, но пробуждает вопрос: почему некоторые мужчины так яростно сопротивляются, когда их пытаются поддержать?

Ответов несколько. Например, Виталий (45 лет, водитель) считает, "что настоящий мужик не должен показывать свою слабость перед барышней, а значит, ни о какой поддержке речи идти не может". Часто за подобным бескомпромиссным мнением скрывается страх потерять авторитет и мужественность в глазах любимой, а также непонимание, что же такого можно получить от женщины, что придаст сил в моменте.

Лучше всего молодого человека понимает влюбленная в него девушка. Порой благодаря невидимой эмоциональной связи, которая возникает в паре, она чувствует, что партнер внутренне тревожится еще до того, как он вслух скажет об этом, и начинает расспрашивать. Только вот если у мужчины в прошлом был негативный опыт, то он раздражается и воспринимает повышенное внимание к себе как что-то лишнее, тяжелое, от чего хочется побыстрее отделаться, чтобы вдруг не оказаться виноватым.

Дмитрий ведет коммуникационные тренинги в банке, ему 50 лет, и он считает, что лучшая поддержка – когда женщина не доставляет дополнительной эмоциональной нагрузки: "Не ведет себя как вечно недовольная, не мешает решать проблемы, не дает без умолку советы, которые не применимы к делу, не обижается демонстративно и не ведет себя пассивно-агрессивно как вечно недовольная старуха". В его случае все, что относится к женской поддержке, говорится через "не". Похоже, ему гораздо легче справляться с ситуацией самому, чем продираться сквозь негативные ассоциации, связанные с участием в решении проблем спутницы жизни.

Нужна ли женская поддержка?

Мужское мнение о том, что одному переживать неприятности проще, встречается довольно часто: ведь не нужно ни с кем ни о чем договариваться, искать компромиссы, объяснять свои решения.

Максиму 40 лет, он руководитель и видит в таком подходе риски: "Ты берешь всю ответственность на себя, и результат может не понравиться второй половине. При этом ты будешь чувствовать себе неудовлетворенным от отсутствия поддержки".

Получается, что женская поддержка все-таки нужна? Если уметь ее замечать и принимать, то однозначно да. Когда человек рассчитывает только на самого себя, то использует возможности только внутренней самоподдержки, основанной на понимании своего характера, способностей и достижений, а также умении распознавать свои чувства. Чем лучше человек понимает себя, тем устойчивее себя чувствует – это одна из причин, почему люди ходят на психотерапию.

Опора же на другого человека – это внешняя поддержка, основой которой становится желание понять, узнать, разделить переживания и проявить сочувствие. Одновременно находя слова, чтобы мужчина сохранял веру в себя.



При этом есть опасный момент неравномерного распределения эмоциональных ресурсов в паре, когда женщина ставит в приоритет благо мужчины и забывает про себя. Так делать не надо. Вы наверняка вспомните среди своих знакомых пары, в которых супруг одет с иголочки и выглядит довольным, как слон, а его жена прячет руки с облезлым маникюром и старается поднимать голову повыше, чтобы никто не заметил непрокрашенные корни, или скрывает старую обувь.

В этих парах поддержка распределена в ущерб одному из партнеров, а значит, на смену мужско-женскому влечению вскоре придет ощущение, что жена исполняет роль мамы. Мужчины на такое обычно раздражаются и начинают с интересом поглядывать на других барышень. Поэтому, заботясь о партнере, женщине никогда нельзя забывать и о себе.

Какой же должна быть поддержка?

Многие девушки понимают, что даже если внешне мужчина выглядит большим и сильным, как бурый медведь, то внутри он может быть добрым и чувствительным. Это не мешает ему достигать успехов в карьере – просто рядом со своей спутницей он может расслабиться и позволить себе быть принятым таким, какой он есть: например, немного уставшим, любящим нежность и домашний уют.

"Хочется обнять, выслушать. Сделать вкусный чай и побыть рядом. Когда я так делаю, муж сразу расслабляется, и я вижу, как он оттаивает после рабочих забот и начинает улыбаться", – рассказывает домохозяйка Наташа 35 лет.

Татьяна, 44-летний агент по недвижимости, считает, что главная поддержка – почаще говорить мужчине, что ты в него веришь. Вера – это крылья за спиной, с которыми ничего не страшно.

Бывает и так, что женщина проявляет заботу через приготовление вкусной еды, а также следит за бытом. Мужчины же принимают это как должное, игнорируя факт, что мир изменился и молодое поколение уже чаще заказывает еду и клининг, чем вкладывает в это время и энергию. Эти моменты нужно проговаривать, потому что женщина старается, а мужчина даже не догадывается, что она делает это для него, а не потому что "женщина должна".

Хорошо бы обсудить между собой варианты: какая поддержка будет подходящей в тот или иной момент. Ведь иногда можно помолчать рядом, а иногда необходим разговор и обсуждение мыслей, которые можно разделить с тем, кому доверяешь. Умение разговаривать друг с другом – это навык, тренируемый годами, и как только люди понимают пользу, получаемую от обсуждения, то эта форма поддержки становится одной из любимых.

В разговоре можно развить мысль, услышать другую точку зрения, окрашенную в доброжелательный тон. Можно вдохновиться и обрести ясность и понимание, что твои размышления симпатичны. Также можно услышать критику и задуматься над правильностью идей, проработать их досконально. Иногда здоровый скептицизм помогает замедлиться и избежать ошибок, которые одному были незаметны. Все это рождается в диалоге, поэтому мы, психологи, так старательно учим его поддерживать и просим инициировать в паре.

Жить без женской поддержки можно, только немного жестковато по ощущениям – как спать на кровати без матраса. Многие мужчины так и делают и с годами становятся все более суровыми и эмоционально отдаленными от вторых половинок. Если же мужчина замечает женщину рядом, позволяет опираться на себя и берет поддержку в ответ, то ощущение жизни становится намного мягче и приятнее, а отношения в паре чувствуются как приятная уютная комната, в которой есть все что нужно для комфорта. А в окошко заглядывает солнце, освещая теплым светом.

Поддерживайте друг друга! Это укрепляет отношения!