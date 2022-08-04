Психолог рассказала, что ни в коем случае нельзя говорить мужчинам

В начале романа, когда мужчина и женщина особенно хотят понравиться друг другу, они тщательно подбирают слова в разговоре и следят за тем, чтобы произвести хорошее впечатление. Позже, при стабильных отношениях люди эмоционально расслабляются и контроль за сказанным ослабевает. В этот момент возникает ощущение: можно говорить все что угодно, не думая о последствиях, но это не так. О том, как сберечь нервы партнера и о стоп-фразах, которые рушат отношения, рассказывает психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Отличия в обиде

Вспомните, как обижаются маленькие девочки. Они дуются, слезы текут градом, но при этом малышки посматривают на реакцию окружающих – ждут, что их возьмут на ручки, пожалеют и купят конфету, чтобы порадовать. У девочек есть адресат для обиды – мама, папа, воспитатель в садике или кто-то другой. Естественно такое поведение переносится во взрослую жизнь.

Большинству мальчиков в детстве, наоборот, плакать не разрешали. Вот ребята и научились давить в себе горечь и злость так, чтобы не было видно. Такое вытеснение приводит к тому, что мужчины не привыкли говорить о ситуациях, которые их ранят. В лучшем случае они несут свои переживания в кабинет психолога.

Чаще всего только специалисты помогают мужчинам разобраться в том, что произошло, можно ли это изменить или сразу настроиться на расставание, чтобы не терпеть несправедливость по отношению к себе.

Четыре стоп-фразы

На самом деле мужчины многое прощают и смотрят на женскую болтовню сквозь пальцы. Поэтому часто девушки узнают постфактум о том, что есть границы, которые нельзя переходить, поскольку можно сильно обидеть своего любимого.

Провокация ревности. По данным ВЦИОМ, 21% разводов происходит по причине измены или подозрении в ее возможности. Мужчины по природе собственники и крайне болезненно относятся к историям о прошлых отношениях. Они начинают зацикливаться на мыслях о том, что девушка встречалась с кем-то еще, считают количество бывших партнеров и так далее. Женщины же уверены, что в отношениях нужно говорить друг другу все.

Но и у девушек такое бывает. PR-менеджер Марина рассказывает, что она сильно ревнует супруга к бывшей жене, когда он вспоминает о прошлом браке.





Марина PR-менеджер Он много говорил про их свадьбу, как она не могла забеременеть… У меня складывалось впечатление, что он не отпустил те отношения, хотя заявлял, что ему уже все равно. Я естественно ревновала.

Поэтому психологи рекомендуют: не верьте в иллюзию о том, что можно выкладывать всю информацию, которая у вас на уме. Это не так. Людям душевно больно от некоторых откровенных слов, и многие раны остаются на всю жизнь в виде ощущения предательства.

Шантаж расставанием. Довольно часто происходит история, когда женщина манипулирует своим уходом из семьи или выгоняет мужчину из квартиры. Расчет в этой ситуации на то, что партнер испытает страх потери, будет умолять остаться и бежать за любимой.

Руководитель IT-департамента Сергей отмечает, что такой шантаж вызывает только отторжение. "Если у мужчины чувства сильные, то любая отсылка к расставанию ранит больше всего. Девушки любят этим пользоваться, надеясь на то, что будет приближение человека, а на самом деле – наоборот", – сетует он.

Мужчины уже знают эту манипуляцию и предоставляют женщинам право выбора: "Хочешь уходить – пожалуйста". Поэтому девушкам приходится включать хитрость, чтобы аннулировать ситуацию и вернуть статус-кво.

Провокация униженности. "Я буду делать так, как папа сказал, а твое мнение для меня ни в счет". Эта короткая реплика подчистую сносит авторитет мужчины в семье. Он становится на второе место после отца невесты. В результате у супруга складывается ощущение, что его не ждут, а роль главы семьи занято кем-то более значимым. Мужчина начинает отдаляться, больше времени проводить вне дома.

Молодая девушка и невеста Елена в отношениях уже несколько лет и хорошо про это знает. По ее мнению, не стоит принижать или критиковать мужчину в том, что касается его роли в паре.





Елена невеста У меня могут возникать вопросы, недовольство, когда он что-то делает по-своему, а я не понимаю, как и зачем. Но я стараюсь доверять и не критиковать, а то это может отбить желание делать что-либо вообще.

Обесценивание. Обесценивание партера зачастую выглядит как сравнение: "Мои одноклассники добились больше, чем ты" или "Я потеряла с тобой лучшие годы жизни". Вишенкой на торте будет выражение: "Я с тобой только ради денег". Кстати, последняя фраза обратного действия не имеет, и, произнеся такое вслух, женщина навсегда теряет мужчину.

Удивительно, но принижая значимость партнера, девушки надеются, что у него включится внутренний критик, который смотивирует к преодолению сложностей. Женская логика во всей красе. К счастью, так думают не все.

Елена считает, что любые оценки и замечания близким мужчинам нужно формулировать аккуратно, так как мы влияем на их самооценку больше, чем думаем.

Действительно, есть и другие, более уважительные способы вдохновить партнера на свершения. Лучше использовать похвалу за решенную задачу и поддержку в виде слов "я в тебя верю". В таком случае результат будет выше, а отношения счастливее.

Что делать, если вы обидели любимого

Существует классическая схема, которую нужно освоить и использовать в течение жизни. Если вы видите, что переборщили и причинили страдания близкому, то прежде всего прислушайтесь к себе: есть ли у вас сочувствие и желание исправить ситуацию? Если нет – вы двигаетесь в сторону расставания. В том случае если это входит в ваши планы, то все идет как надо.

Однако если вы хотите сохранить близость и пронести любовь сквозь жизнь, то необходимо научиться замечать свою неправоту и извиняться. Самое главное – включать саморегуляцию и после того, как попросили прощение, стараться больше так не делать. Но это должна быть не просто красивая фраза. Не допускать таких ситуаций впредь возможно, если вы исследуете скрытые мотивы – причины вашего поведения.

Следить за речью и подбирать бережные формулировки, чтобы выразить свое мнение, нелегко. Часто хочется выпалить гневную тираду, не фильтруя информацию. Однако, зная, какой разрушительный вред можно нанести с помощью слов, вам лучше сразу сделать выбор. Либо говорить не думая и тогда решать вопрос через конфликт. Или же подходить к ситуации взвешенно, заботясь о том, чтобы не сказать лишнего. Психологи рекомендуют заранее готовиться к сложным переговорам, даже если они с любимым человеком. Используйте речь как инструмент для того, чтобы развивать отношения во времени, а не ломать ненароком.