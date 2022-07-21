Психолог рассказала, должны ли быть у каждого из супругов "свои деньги"

Тема денег довольно часто обсуждается в кабинете психолога. Красной нитью она пронизывает значимые сферы жизни человека, в том числе отношения с партнером. Через способ распределения денежных ресурсов в семье можно увидеть: умеют ли мужчина и женщина говорить о своих потребностях, договариваться и поддерживать друг друга. В том случае, если у них это не получается, естественно, возникают проблемы. Например, слепая конкуренция или желание замкнуться от обиды. О том, как разные пары обращаются с финансами и почему некоторым людям сложно обсуждать вопросы о деньгах, рассказывает психолог, супервизор Анна Девятка.

Исторический фактор

Мало кто об этом задумывается, но до недавнего времени обязанность по обеспечению семьи целиком и полностью лежала на плечах мужчины. Женщины занимались бытом и воспитанием детей. Хоть они уставали не меньше мужчин, такая работа не оплачивалась. Ситуация начала меняться в середине XIX века, когда женщины стали получать первые, пусть и очень небольшие, зарплаты.

"Все как в каменном веке. Мужчины приносят бизона, а женщины готовят. Классическая конструкция, проверенная временем и записанная в код ДНК", – комментирует Сергей, муж и отец двоих детей.

Верность вековым традициям хороша, если мужчина и женщина совпадают в видении, что именно так и должно быть. Правда жизни в том, что далеко не каждый партнер готов обеспечивать потребности нескольких человек, учитывая, что девушкам в большинстве случаев нужно больше денег – на одежду, косметолога и так далее. Поэтому все чаще встречаются мужчины, которые хотят сначала построить карьеру и только потом создать серьезные отношения.

Также мы видим девушек, стремящихся в отношения не за любовью, а чтобы расширить свои финансовые возможности. Мужчины же хотят, чтобы их ценили как личность. Поэтому при таком подходе начинают злиться и чувствовать себя "ходячим кошельком".

Хранительница очага

Стиль жизни – постоянно сидеть дома и заниматься хозяйством и детьми – выдержит не каждая женщина. Такая возможность важна, когда ребенок маленький. Но чем старше он становится, тем чаще спрашивает, кем работает мама и чего она "добилась в жизни".

Причем в подростковом возрасте ответ на этот вопрос особенно важен. Ребенок сравнивает себя с родителями и внутренне задает вектор своего развития. Если женщина расстроена жизнью, жалеет, что растворилась в муже и детях, то это будет видно и ее авторитет разрушится как карточный домик.

Поэтому необходима возможность выбора. Иногда уместно быть домохозяйкой и обеспечивать спокойствие дома, но можно вспомнить о профессии и от души поработать, чтобы самой "принести мамонта".

Раздельный и общий бюджет

Образ мужчины-добытчика активно пропагандируется в обществе, хотя семьи создаются с живыми людьми, а не с героями рассказов. Домохозяйства, где супруг обеспечивает все расходы, встречаются не так уж и часто. Все больше появляется пар, в которых влюбленные четко обозначают, кто за что будет платить. При этом женщина тоже не хочет быть в тени или денежной зависимости от партнера.

Владиславу чуть больше 20 лет, и он находится только в начале отношений. Молодой человек рассказывает, что они с девушкой не живут вместе, поэтому пока делят расходы. "Если куда-то выбираемся, то платим так: я – за ужин, она – за такси. Если бы жили вместе, то, скорее всего, делили бы траты пополам или кто имеет возможность, тот больше и вкидывает".

Такой бюджет называется раздельным, или частично общим, когда каждый из партнеров вкладывает обговоренный процент от доходов в совместную копилку.

Но есть и другой вариант раздельного бюджета. Татьяна – хороший косметолог, жена и мама. Она много зарабатывает и рассказывает, что у нее с мужем "почти раздельный бюджет".

"У каждого есть достаточно крупные суммы, и это не секрет друг от друга. Если делаем крупные покупки на сумму, близкую к 50 тысячам рублей, – это обсуждается совместно. Допустим, мы оба знаем что нужно купить и, если у кого-то есть возможность заехать за этим, просто ставим в известность и приобретаем", – рассказывает женщина.

Для Светланы, наоборот, странна ситуация, когда у мужа и жены есть "свои деньги". В ее семье открыт общий счет и привязанные к нему две карточки, которые есть у супругов. По мнению женщины, которая замужем 14 лет, деньгами должен управлять кто-то один, чтобы видеть всю ситуацию целиком.





Светлана Финансы – это моя ответственность. Я их распределяю, планирую, трачу, оплачиваю все семейные счета. Но потом себя критикую, когда в очередной раз не уложилась в план.

Такой бюджет называется общим. Схема успешно работает в том случае, если партнеры периодически, например раз в месяц, согласовывают между собой денежные задачи и потребности каждого из членов семьи. Это нужно, чтобы потом не переживать за правильность трат, а опираться на совместно принятое решение.

Кстати, в советские времена это был самый классический вариант обращения с финансами. Супруг отдавал зарплату жене и потом у нее брал деньги, при этом прятал в кармане брюк небольшую заначку на мужские радости.

Можно ли жить с партнером, который не зарабатывает?

По мнению Сергея, мужчина вполне сможет жить с женщиной, которая не работает. "Это естественно и, можно сказать, прописано в программе ДНК", – считает он.



Действительно, так как женщины начали зарабатывать только 150 лет назад, это новая территория для всего человечества, запущенная развитием цивилизации. Поэтому память поколений поддерживает идею супруги-домохозяйки. Это особенно хорошо во время декрета, когда новоиспеченная мать нуждается в особой защите. Но бывают же ситуации, когда жена работает, а муж – нет.

В такой ситуации не раз была Лена. "Два раза муж оставался без работы, до развода был один шаг. Это было очень трудно. Родители давали деньги на аренду квартиры, я зарабатывала 15 тысяч в детском саду. Нам на них надо было выжить", – рассказала женщина.

Ее любви и взаимной привязанности хватило для того, чтобы пережить кризис. Но и супруг после непростого периода нашел в себе силы исправить ситуацию и подыскал хорошую работу со стабильной зарплатой. Но так, к сожалению, бывает не всегда.





Лиля В первом браке муж был мамой детям, второй супруг строил карьеру на госслужбе, но отдавал деньги первой семье. А я была, как в поговорке, "и баба, и мужик". Наверное, в идеале должно быть, чтобы оба супруга работали и друг друга поддерживали. Но в моем окружении таких нет.

Семью Лили также удалось сохранить, но привычка девушки брать на себя ответственность за всех близких еще дает о себе знать.

Надо понимать и помнить, что жизнь гораздо богаче, чем образы, транслируемые в социальных сетях. В большинстве случаев от пар требуется проявление пластичности в обсуждении вопросов про деньги. Если мужчина и женщина стесняются и тема финансов становится под запретом, то это серьезная проблема, которую нужно решить. Как только вы научитесь обсуждать доходы и расходы, появится полная картина семейного бюджета, а это один из важных кирпичиков доверия в паре.