Как изменилась роль женщины в отношениях с мужчиной

Роль женщины в обществе долгое время ассоциировалась исключительно с материнством и обустройством быта. Это непосредственно влияло на отношения в семье, где жена была полностью зависима от мужа, и психологически стояла чуть позади него. Начиная с конца XIX века ситуация начала меняться: дамы стали зарабатывать деньги, становиться более самостоятельными и готовыми принимать решения. Теперь женщина воспринимается как равнозначный партнер. О том, как трансформировались семейные отношения и поменялась женская роль в них, рассказывает психолог Анна Девятка.

Формирование женской идентичности

Понимание о том, что такое "женская роль", собирается как конструктор в головах девочек из нескольких компонентов. Во-первых, из примера поведения любимых блогеров и персонажей книг и сериалов. Юная девушка отождествляет себя с героиней и перенимает часть личностных качеств, в том числе учится, как вести себя с противоположным полом.

Например, я в 22 года, вдохновившись образом Скарлетт О’Хара, сидела в кабинете психотерапевта и искренне возмущалась, почему мой мужчина не хочет вести себя как Ретт Батлер, тем более что внешне он похож.

Во-вторых, молодая девушка формирует свою будущую роль из того, что видит в общении между родителями. Если мама позволяет относиться к себе с пренебрежением, то девочка вдвойне чувствует женскую боль. Повзрослев, она сделает все, чтобы не попадать в такую ситуацию.

Например, никогда не выйдет замуж или постарается выбрать супруга слабее по характеру. Это называется в психологии "антисценарий". Кстати, многие женщины долгие годы живут именно так, даже если это приносит дискомфорт и разочарование.

Также высока роль социального круга общения девушки. Не зря говорят: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если среди подружек принято ждать у моря погоды, в частности принца на белом коне, то каждый новый кавалер будет рассматриваться с лупой. Естественно, такое высокомерие влияет на отношения с противоположным полом.

Жизнь с лидером

"Женщина может все", – считает владелица столичной фотостудии Анна. С ней согласно большинство девушек. Мягкость, женственность не мешает стоять на своем и добиваться успехов на любимом поприще. Бывает и так, что в начале знакомства женщина старается не говорить, сколько зарабатывает, чтобы не смущать партнера и избегать заведомо неудобных ситуаций.

Как же быть мужчине рядом с такой девушкой? Ведь задача доминировать и быть сильным в паре – это его обязанность. Женщина привлекает нежностью, и излишняя самодостаточность может восприниматься как агрессия и провоцировать конкуренцию.



Анна рассказывает, что в такие моменты включает свое обаяние и женскую хитрость. По словам девушки, она уступает право сделать что-то своему супругу. Внешне показывает, что ей нужна помощь, и тогда муж включается в работу. "Но на самом деле я могу все, только не всегда это афиширую", – подчеркивает владелица фотостудии.

Такой подход помогает сохранить самооценку и авторитет мужчины как главы семьи.



Более того, это как раз те самые партнерские отношения, в которых люди интересны друг другу и стараются взаимно поддерживать атмосферу уважения и заботы.



У Лили, знакомой нам по статье про семейный бюджет, другая история. Девушка очень старалась быть идеальной женой: она готовила еду, зарабатывала деньги и была ласковой дома. Еще Лиля финансово помогала первой семье второго супруга и очень гордилась этим.

"Только появился побочный эффект – живу как с малым ребенком, благоверный стал инфантильным", – жалуется девушка. Супруг Лили не сумел удержать лидерство и уступил ей мужскую роль добытчика в семье.

Что нужно мужчинам

IT-специалист в банке Иван рассказывает, что ему часто не хватает общения с женой, поскольку она хочет идеальной чистоты в доме.

"Я прихожу домой – там все чисто и убрано, жена ходит уставшая от быта, ее недовольство чувствуется даже на расстоянии. По мне, так пусть будет грязно, и мы пойдем гамбургеры поедим, но жена будет довольной – сядем, пообщаемся. Я же тоже уставший прихожу, мне поговорить надо, а получается, что дома не с кем", – сетует мужчина.

Ему, как и многим другим, важно внимание, теплый участливый взгляд и искреннее восхищение тем, чем он занимается. Молодой человек вполне может сам помыть пол или нанять домработницу. От женщины он ждет совета, участливых вопросов, а также возможности побыть рядом с ощущением, что его любят. Если мужчина этого не получает, то начинает страдать и оглядываться по сторонам в поисках возможности удовлетворить душевные потребности где-то еще.

В головах женщин крепко засела установка: дома должно быть идеально чисто, но на самом деле уборку можно делегировать. Создание тепла и уюта – это уникальный продукт, его нужно делать самой. Этот момент нужно понимать и вовремя определять то, на чем важно сосредоточить усилия – на отношениях.

Врач Татьяна, рассказала, как в ее семье распределяются бытовые заботы. Например, готовкой занимается ее муж, когда у него есть время и настроение, – ему это нравится. Женщина же максимально старается помочь в этом супругу: что-то почистить, порезать, помыть или убрать со стола.





Татьяна врач Когда был пик COVID-19 и я работала в больнице, времени было еще меньше. Поэтому мы приглашали девочку убираться. Все были счастливы и довольны.

Такой подход помогает сохранить многозадачность и освободить время для того, чтобы провести его вместе: пожарить шашлыки на природе или просто провести время за приятной беседой. Кстати, психологи рекомендуют разговаривать и обсуждать происходящее в жизни как можно чаще, лучше всего – каждый день.

Перепутанные роли

Постоянно быть с партнером на равных довольно сложно. Поэтому и мужчина, и женщина периодически переключаются на роль доброго папы или строгой мамы. Иногда ведут себя как дети, например девушки мило капризничают. Такая смена ролей считается нормальной, если не задерживаться в ней надолго.

Например, если женщина слишком часто берет на себя роль девочки, то мужчина фиксируется в роли отца и начинает психологически воспринимать ее как старшую сестру своих детей. Это обстоятельство явно снижает ее авторитет и право озвучивать конечное решение. Дети не могут быть главными, так как по семейной иерархии ведущую роль всегда занимают родители.

Почаще задавайте себе вопрос: кем я чувствую себя рядом с партнером? Если ответ "мамой или папой", то необходимо провести анализ, отчего так случилось, и сделать корректировку. Мужчины не любят, когда женщина злоупотребляет ролью матери по отношению к ним. Ее задача – воспитать ребенка и отпустить во взрослую жизнь. Поэтому муж и начинает потихоньку отдаляться, несмотря на усиленную заботу со стороны жены.

Подводя итог, мы видим: мужчины и женщины эмоционально приняли, что мир изменился. Гораздо интереснее выстраивать отношения на равных или же находить ту ролевую модель, которая будет подходить каждому из партнеров.

Мужчины сейчас стали гибче, они готовы отходить от патриархальной роли и брать на себя обязанности, которые раньше считались чисто женскими, например помогать с бытом. При этом каждая модель из описанных выше имеет право на существование и может меняться в течении жизни или с разными партнерами. Важно, чтобы вы совместно делали сознательный выбор, как вам комфортно взаимодействовать в паре.