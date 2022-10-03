Психолог рассказала, как сохранять спокойствие в любой ситуации

Тема сохранения внутреннего спокойствия, самообладания и уравновешенного, ясного взгляда на ситуацию актуальна для каждого из нас. Люди хотят оставаться в рамках достойного поведения, хотят быть терпеливее и выдержаннее, а если уж вышли из себя, то стремятся как можно быстрее вернуться в здравомыслящее русло. О том, как в этом может помочь психология, расскажет гештальт-терапевт, супервизор Анна Девятка.



Мир взрослого человека богат стрессами и эмоционально напряженными ситуациями. Каждый день нас ждет что-то особенно интересное, проверяющее нервную систему на прочность. Например, здорово нервируют пробки и манера вождения других водителей в час пик, выводит из себя наглое вранье коллеги, делающего вид, что он ничего не обещал выполнить по работе (хотя обещал). Даже мамам школьников, как только речь заходит про уроки и домашнее задание, приходится сделать вдох-выдох, чтобы пройти испытание на умение совладать с раздражением и стать снова ласковой.

Как теряется зона комфорта

Состояние спокойствия ощущается как эмоциональная гавань, тихая от тревог и волнений. Человек чувствует себя психологически уверенно, ему хорошо, стабильно и все понятно в окружающем мире, он знает, что ситуация находится под контролем, и может управлять ей. Многим такое мироощущение очень нравится, и шаг за шагом люди стараются освоить эту зону комфорта, даже в том случае, если в детстве их этому не научили и приходится создавать уютный взрослый мир с нуля.

Представьте молодую хорошенькую женщину, Машу. Ей около 30, она только недавно стала понимать, что хочет от жизни, разобралась в том, какие отношения с мужчинами ей подходят, и научилась говорить "нет" и договариваться. С точки зрения психологии ее взрослая жизнь только начинается, но Маше каждый день звонит мама и выливает на нее недовольство и собственные страхи: "Ты состаришься, будешь никому не нужна, тебе пора задуматься о ребенке. Когда ты найдешь себе мужа?"

А Маша разводит руками и чуть не плачет: она хочет быть счастливой, а не вышедшей замуж за первого, кто предложит. Но мама ее не слышит, и девушка воспринимает разговоры с ней как вид неизбежной повинности, где до ее мнения нет дела.

Рано или поздно она расплачется вслух или эмоционально взорвется, чтобы сказать маме "стоп". Но с помощью стыда убедит себя, что так делать нельзя, она не права и нужно быть вежливее.

Эта история – типичный пример, принцип того, как человека выводят из психологического равновесия. Это может быть не только материнская фигура: хаос приносят и собственные дети, и ситуации в обществе или сильный ветер, поваливший деревья на крышу дорогого сердцу дома.

Объединяет эти ситуации одно: существует что-то, что пытается ворваться в привычный мир человека, чтобы смести, разрушить прежние порядки и навести собственные. Для человека это воспринимается как насилие, в душе происходит эмоциональный взрыв. В результате он теряет контроль над собой, а в душу попадают сильные негативные эмоции: злость, раздражение, разочарование своей реакцией и чувство вины и стыда.

Техника сохранения устойчивости

Для того чтобы реже иметь дело с подобным стрессом и быстрее после него восстанавливаться, существует техника психологической безопасности.

Не перетерпливайте.

Многие проблемы гораздо легче решить в момент возникновения, чем когда выработалась привычная история нарушения ваших границ. Машина мама привыкла, что дочка ее слушает и боится сопротивляться каждодневным нотациям. Да и не знает она, уже взрослая женщина, о чем общаться со своим ребенком: только одна тема про поиск мужа и рождение детей и осталась. Во всем остальном дочка выросла умница-красавица, и можно ей гордиться и восхищаться, но тогда Машина мама почувствует себя не нужной.

Если проанализировать общение и обнаружить эти скрытые мотивы, то можно будет перестроить отношения и вместе искать точки соприкосновения. Но для этого кто-то должен сказать "хватит" и начать менять поведение – сначала свое, а потом и другой будет меняться в ответ.

Понимайте свои ограничения, в том числе эмоциональные, и особенности нервной системы.

Речь идет о пределах вашей внутренней устойчивости. А именно четком знании характера, темперамента, личностных реакций, выдерживании накала эмоций, физической выносливости и способности нервной системы быстро переходить от возбуждения к торможению и наоборот.

Оксане 45 лет. Она бариста и прекрасно ладит с любыми людьми, но переодически берет выходные, которые проводит в одиночестве, чтобы восстановиться от переизбытка общения. У нее уже была ситуация, когда она переоценила свои силы, попала в эмоциональное выгорание и в ответ на грубость клиента не стала сглаживать конфликт, а от души поскандалила в ответ. С тех пор выходные для нее – святое, и как только она чувствует нервную перегрузку, то берет паузу, чтобы отдохнуть.

Составьте план на все случаи жизни.

Точно так же, как мы знаем, что при сильном ветре машины нельзя ставить под деревья, и мысленно их переставляем – создайте стратегию действий на каждое заботящее вас событие. Например, в ситуации, когда происходит какая-то резкая, сбивающая с толку неприятность, вы будете к ней уже готовы. Например, автомобилисты заранее покупают страховку на машину, потому что знают – при аварии это облегчит жизнь.



Создавайте подушку безопасности.

Рассматривайте ее не только с точки зрения денежных активов, а со стороны запасов, которые могут пригодиться в случае необходимости. Поэтому в ассортимент сбережений смело добавляйте имущество, которое можно продать, а также ваши профессиональные возможности, определяющие гибкость специалиста и востребованность на рынке труда. Также важно следить за здоровьем и энергетическими ресурсами личности. Когда человек находится в добром здравии, чувствует себя отдохнувшим и полным сил, то шанс сохранить самообладание и ясный взгляд на вещи намного выше.

Не стесняйтесь принимать помощь, а также просить друзей и коллег поддержать вас.

Когда люди рассчитывают только на себя, то попадают в ловушку ограниченности ресурсов – прежде всего временных, информационных и эмоциональных. Естественно, при серьезных событиях их не хватает, и тогда можно пытаться метафорически прыгнуть выше головы, работать на разрыв, рискуя не выдержать. Или же другой вариант: подумать, к кому обратиться за советом или делегировать часть действий.

Многие боятся просить о помощи, боятся, что им откажут или посмеются над их бедами, но, как показывает практика, эти страхи родом из далекого детства, когда ребенок оставался без помощи взрослых.

Сейчас, когда вы выросли, можете обратиться за поддержкой не только к родителям. И даже если кто-то из тех, кого вы попросили, вам откажет, то всегда найдется человек, который откликнется на вашу просьбу. Просто это будет новый, пока непривычный опыт.

В жизни взрослых людей довольно часто бывают внешние ситуации, провоцирующие эмоциональный взрыв. В результате этого человек теряет контроль над собой, а в душу попадают сильные негативные эмоции: злость, стыд, раздражение, разочарование своей реакцией. Предугадать все невозможно, но можно сохранять позитивный настрой и веру в то, что вы справитесь. А с помощью рекомендаций в этой статье вы сможете сохранить главный залог спокойствия – контроль и управление над ситуацией, а значит, внутреннее спокойствие и уверенность в том, что вы справитесь.

Берегите себя!