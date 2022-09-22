Психолог рассказала, можно ли простить измену

Тема измен табуирована для обсуждения в обществе, однако в кабинете психолога раскрывается довольно часто. Она всегда сигнализирует – у партнеров в основных отношениях назрел скрытый конфликт. О том, что способно подтолкнуть человека к измене, как ее пережить и можно ли простить, рассказывает психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Что считать изменой

Нарушение верности в любви или супружестве всегда воспринимается как предательство, после которого человек эмоционально рассыпается на части. Жертве измены потом необходимо длительное время, чтобы справиться с душевными муками. Люди часто уговаривают себя, что романтические отношения на стороне – это ничего страшного. На самом деле всегда будет тот, для кого ситуация окажется травмирующей.

Причем понимание того, какие действия являются предательством, в каждой паре разное. Некоторые люди спокойно относятся к тому, что партнер ходит на вечеринки и общается с противоположным полом. Они считают изменой только интимную близость с любовником. Другие – остро реагируют даже на взгляд, брошенный в сторону чужого человека. Такие вещи необходимо проговаривать, для того чтобы партнеры понимали границы, за которые нельзя переходить, и не испортили отношения.

Светлане 38 лет, она замужем уже 13 лет, и в ее паре договоренность о верности вступила в силу только после официальной регистрации в ЗАГСе.

"Не знаю, могла бы я простить измену сейчас, но скажу честно: до брака ни я, ни муж верными не были. Я – в силу того, что не верила в серьезность наших отношений, он – вероятно, тоже. Но после свадьбы все поменялось", – подчеркнула женщина.

Почему люди изменяют?

Длительные романтичные отношения, в которых тепло и близость сохраняются на протяжении десятилетий, всегда были редкостью. Люди встречаются, влюбляются и в какой-то момент находятся на пике интереса друг к другу. Но со временем охладевают и погружаются каждый в свои заботы. Партнеры начинают испытывать недопонимание, чувствуют себя одиноко, а попытки сблизиться заканчиваются неудачей.

Естественно, из-за подобных размолвок увеличивается эмоциональная дистанция и снижается влечение друг к другу. Возникает психологическое пространство для любовной интриги.

"Она хорошая мать, занимается образованием и возит детей на кружки. Мы давно живем вместе, но как женщина она меня не интересует", – рассказывает Валерий.

Он в браке со студенческих лет, к жене относится как к родному человеку, но его сердце отдано любовнице. Мужчина не спешит разводиться, потому что это для него неудобно – разобьется картинка "идеальной семьи", а также придется делить имущество и меньше общаться с сыновьями.



Для того чтобы сохранить чувства неизменными, нужно обязательно работать над отношениями.



Во-первых, разговаривать о том, что волнует, и личных амбициях каждого. Во-вторых, проводить вместе время, придумывать общие занятия, которые будут интересны обоим. Кроме того, необходимо следить за поддержанием своей внешней привлекательности, о чем многие забывают после свадьбы.

Выполнять все эти советы достаточно трудно, но они помогают поддержать романтическую заинтересованность и пронести любовь сквозь годы. Если же чувства остывают, то муж и жена начинают воспринимать друг друга как родителей общих детей или партнеров по ведению быта. При этом они теряют магию влечения как мужчины и женщины.

Что делать дальше?

Долгое время измену удается замалчивать, но рано или поздно обман раскрывается, причем удивительно нелепым образом. Например, муж играет за общим ноутбуком, а в мессенджер начинают сыпаться сообщения. Порой кажется, что вторая половинка подсознательно хочет рассказать о связи с другим человеком или же привыкла быть непойманной и поэтому перестала заботиться, чтобы не попасться.

После того как факт измены вскроется, оба партнера оказываются в ситуации, когда нужно принимать решение о том, что делать дальше. Классических выходов из ситуации не так уж и много:

разводиться;

сделать вид, что ничего не было, и безмолвно согласиться на любовницу (любовника);

пойти к психологу, чтобы сохранить отношения;

остаться вместе, но пытаться самостоятельно справиться с сильно заряженными чувствами вины, страха и подавленной ярости, а также тревоги и неопределенности.

Забыть и простить?

Кажется, нет ничего проще, чем сделать гордый вид и расстаться. Но в реальной жизни так резко прекратить отношения могут единицы. Большинство пугаются изменений, начинают размышлять о том, как сложно будет в одиночестве, серьезно переживают, что никогда не создадут новых отношений или после развода будет хуже, чем сейчас.

Многие мои клиенты высказывали мнение о том, что забыть измену нельзя, так как "мысленно постоянно будешь о нее раниться". Я с ними согласна, так как заноза в сердце останется навсегда. Человек живет с осознанием "меня уже один раз предали". Это как пытаться просить прощения у разбитого стакана для того, чтобы он снова стал целым.

"Как раньше" уже не будет. В случае если пара решит сохранить брак, им предстоит научиться жить дальше, вопреки произошедшему предательству. Для этого придется рискнуть и договориться о том, что отношения ценны и оба супруга хотят остаться вместе. После – предстоит длительная работа по восстановлению самооценки того, кому изменили, и поиску проблемы, спровоцировавшей предательство.

Просить прощения придется много раз, сам внешний вид партнера будет ранить и напоминать о боли, но рано или поздно на душе снова воцарится мир. Главное – быть в этой беде вместе, а не порознь. Тогда тепло и счастье вновь поселятся в доме.

Вовсе не обязательно прощать измену. Вполне возможно жить с этим, создавая новые хорошие совместные воспоминания.

Жизненный опыт

"Я сама чуть не связалась с женатым мужчиной. Хорошо, что вовремя вычислила и спалила", – радуется Тоня, эффектная молодая девушка около 30 лет.

Она догадалась интуитивно, хотя поначалу не было явных признаков. Тоня проявила женскую солидарность и сделала ход конем: при приветственных объятиях слегка коснулась помадой его одежды, так чтобы остался след. Заметив, что мужчина отправляет сообщения строго в рабочее время, написала ему в субботу. После он пропал, а девушка как-то наткнулась на его фотографию с женой и ребенком.

Кто-то, наоборот, любит общение с людьми в браке, для них это гарантия ярких эмоций. Партнер с семьей неуловим и за него необходимо конкурировать, побеждать, страдать, когда он не рядом.

Изменять или нет – решает каждый сам для себя. Нарушение верности всегда разбивает сердце и причиняет невыносимые страдания из-за предательства. У человека рушится мир, и его приходится собирать заново по крупинкам. При этом существуют более бережные примеры, когда люди понимают, что любовь ушла, и аккуратно, с уважением к прожитым годам расстаются, и только после этого создают новые отношения.

Можно ли простить такую боль? Вероятно, да, но не обязательно – нужно понять причины, проработать их и двигаться дальше по жизни вместе, договорившись больше не обижать друг друга.