Психолог рассказала, как решиться на перемены в жизни

Многие люди убеждены, что жизнь должна течь в определенном порядке, поэтому надо стремиться к стабильности. Однако при таком подходе в какой-то миг ощущение настоящего становится пресным. Это сигнал: пришло время что-то менять. О том, как прислушаться к своим желаниям и решиться на перемены, рассказывает психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Чувства не врут

"Я не тот, кем должен быть, – все это видят", – грустно делится переживаниями Бернард. Он главный персонаж модного сериала про мир утопии, в котором люди постоянно счастливы, потому что принимают специальные таблетки – блокираторы негативных эмоций. Но даже эти чудо-капсулы не спасают героя от ощущения: он находится не в своей тарелке. Когда Бернард признает, что это чувство реально, то оказывается в начале приключения.

По такому же сценарию все происходит и в реальности. Как только человек понимает: ему не нравится его жизнь, то появляется психологический выбор. Либо проявить активность и изменить что-то, или же поглубже забиться в свою нору и остаться в привычном, пусть и монотонном мире.

Психология жертвы предполагает: в любой дискомфортной ситуации у человека есть вторичные выгоды. Например, мужчина живет с родителями и жалуется, что из-за них он не может построить нормальные отношения с женщиной. Его вторичная выгода – это возможность регулировать близость с противоположным полом, так как с любого свидания можно уйти под предлогом "мама дома ждет".

Если же вдруг этот же мужчина по-настоящему влюбится, то ему придется многое в себе изменить. Человеку предстоит резко повзрослеть и научиться выстраивать отношения без помощи побега со свидания и увеличения эмоциональной дистанции. Мужчина должен будет использовать словесный диалог и возможность оставаться рядом с возлюбленной, даже когда велико душевное напряжение. Это очень большая работа над собой.

Изменения порождают страхи

Любые изменения пугают. В психологии это называется страх нового. Обычно он сочетается с тревожными сомнениями и боязнью, что станет только хуже. Человека также может пугать собственный успех. Например, что станет слишком хорошо, и тогда он окажется на новой неизведанной территории, в которой будет много непонятного.

Поэтому перед тем, как прийти к переменам, необходимо проработать свои чувства. Взять метафорическую лупу и пристально посмотреть, какие переживания вы испытываете при мыслях об изменениях. Кажется, что там должны быть только позитивные эмоции: радость, трепет перед новым, предвкушение удовольствия, интерес. Но на самом деле люди испытывают также растерянность, тревогу, раздражение, ощущение бессилия и непонимание. Но не надо бояться негативных эмоций.

Они выполняют функцию навигатора по жизненному пути. Как светофор показывает, когда можно переходить дорогу, а знаки объясняют ограничения скорости, так и наши чувства сигнализируют нам, на что нужно обратить внимание и не наделать глупостей.

Ольге 35 лет, она учится на психолога, хотя у нее уже есть юридическое образование. Девушка рассказывает, что давно хотела сменить сферу деятельности, так как к 30 годам выгорела на работе.



Но Ольге также было страшно потерять достаток и авторитет в профессии. Ведь если начинать все с начала, то и репутацию придется нарабатывать с нуля.



Страх послужил ориентиром для обозначения ценностей, которые важно сохранить при переменах: денежная безопасность и признание самой себя как профессионала. Ольга вовремя это поняла, поэтому временно балансирует в двух сферах: продолжает делать юридическую карьеру, постепенно снижая нагрузку за счет делегирования, параллельно развивается как психолог. Да, это нелегко, но для нее новые начинания очень интересны.

Тестирование реальности

Моему фитнес-тренеру Луизе 45 лет. Мы познакомились год назад в спортивном зале, когда она только переехала из небольшого города, в котором прожила более 13 лет. Женщина рассказывает, что давно хотела жить в Москве, но откладывала этот момент разными отговорками – маленькими детьми или недостатком знаний.





Луиза фитнес-тренер Однажды я собиралась на очередное обучение, но передумала и вместо этого выложила свое резюме и была в шоке от количества приглашений на работу. Это притом что я считала себя немного возрастной для новых начинаний в своей сфере деятельности. Прямо с самолета я пришла на первое собеседование, и меня взяли, а далее выбор был за мной.

В случае Луизы сработала хорошая подготовка в плане знаний, долгие размышления и прощупывание почвы – тестирование гипотезы, востребована ли она на новом месте. Все это помогло сделать шаг в новую жизнь бережно по отношению к себе, без перегрузок.

Такой подход стоит взять на заметку. Всегда лучше заранее проанализировать, что может помочь при планировании перемен, а что – помешать. Затем уже проверить свои предположения на практике. На этапе подготовки к изменениям накал эмоций ниже – человеку не так страшно. Поэтому трудности воспринимаются проще, и легче придумать несколько вариантов развития событий или сориентироваться, к кому можно обратиться за поддержкой.

Благодаря чему происходят изменения

Стремление к развитию и желание сохранить привычное, даже деструктивное, идут рука об руку друг с другом. Всегда существует риск того, что человек затеет перемены, а затем столкнется с новизной, растерянностью и первыми сложностями. Решить их ему окажется непосильно, и он грустно поплетется назад.

Для того чтобы не свернуть с правильного пути, нужно помнить, из какого желания родилась идея про изменения. Важно хранить его как огонек на ветру, не обесценивать и не забывать о конечной цели. Людям свойственно убеждать себя: "Уже поздно что-то менять" или "Велик риск не справиться с задуманным". Но давайте послушаем, о чем Луиза говорит спустя ровно год после переезда в столицу.





Луиза фитнес-тренер Я счастлива! У меня полное умиротворение, сбылась моя мечта. Не нужно бояться что-то менять. Ни жизненные обстоятельства, ни возраст не могут вам помешать, если вы действительно чего-то хотите, иначе – просто потеряете время. Были бы цель и желание, все остальное – это наши тараканы в голове.

Похоже, что у женщины все получилось. Эта история одна из многих, которые могут послужить для вдохновения на обдуманные изменения.

Подводя итог, скажем еще раз, что любые осознанные перемены в жизни требуют искреннего желания, смелости и решимости двигаться дальше. Для того чтобы все произошло плавно и "экологично" по отношению к человеку, важны понимание своих ресурсов (деньги, знания, опыт) и поддержка окружающих. Если вы посвятите достаточно времени подготовке и беседам с теми, кому доверяете, то почувствуете большую энергию на действие. Потом с удивлением увидите, как страхи растворяются в воздухе, а тревоги трансформируются в план действий.