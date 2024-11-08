08 ноября, 19:48Политика
Посольство России рекомендовало воздержаться от поездок в Амстердам из-за беспорядков
Фото: ТАСС/АР/InterVision
Посольство РФ в Нидерландах рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Амстердам. Причиной стали беспорядки, сообщается на странице диппредставительства в соцсети X.
"Тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность", – уточнило посольство.
По данным СМИ, сторонники Палестины напали на израильтян после футбольного матча между местным клубом "Аякс" и "Маккаби" из Тель-Авива, прошедшего в Амстердаме в рамках Лиги Европы.
В связи с этим в ЦАХАЛ заявили, что развернут спасательную операцию при координации правительства Нидерландов из-за нападения на израильтян. Миссию осуществят с использованием грузовых самолетов.
После этого правоохранители задержали 62 человек. Между тем, как сообщили СМИ, число пострадавших в ходе беспорядков уже возросло до 12.
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