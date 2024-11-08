Посольство России рекомендовало воздержаться от поездок в Амстердам из-за беспорядков

Фото: ТАСС/АР/InterVision

Посольство РФ в Нидерландах рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Амстердам. Причиной стали беспорядки, сообщается на странице диппредставительства в соцсети X.

"Тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность", – уточнило посольство.

По данным СМИ, сторонники Палестины напали на израильтян после футбольного матча между местным клубом "Аякс" и "Маккаби" из Тель-Авива, прошедшего в Амстердаме в рамках Лиги Европы.

В связи с этим в ЦАХАЛ заявили, что развернут спасательную операцию при координации правительства Нидерландов из-за нападения на израильтян. Миссию осуществят с использованием грузовых самолетов.

После этого правоохранители задержали 62 человек. Между тем, как сообщили СМИ, число пострадавших в ходе беспорядков уже возросло до 12.

