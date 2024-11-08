Полиция Амстердама задержала более 60 участников нападений на израильских болельщиков

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В Амстердаме правоохранители задержали 62 человека после серии нападений на израильских болельщиков, передает РИА Новости.

"Полиция начала масштабное расследование нескольких инцидентов с применением насилия. На данный момент известно, что пять пострадавших доставлены в больницу, 62 человека задержаны", – говорится в сообщении полиции в соцсети Х.

Как ранее сообщили местные власти, число пострадавших в ходе беспорядков уже возросло до 12, пишет RT со ссылкой на Ynet.

"На нас напали десятки человек, похоже, это было спланировано", – рассказал один из болельщиков.

Серия нападений началась после футбольного матча между местным клубом "Аякс" и "Маккаби" из Тель-Авива, прошедшего в Амстердаме в рамках Лиги Европы. По данным СМИ, сторонники Палестины напали на израильтян.

В связи с этим в ЦАХАЛ заявили, что развернут спасательную операцию при координации правительства Нидерландов из-за нападения на израильтян. Миссию развернут с использованием грузовых самолетов.

Совет национальной безопасности (СНБ) еврейского государства также призвал израильтян, посещающих Амстердам, укрыться в своих отелях. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился эвакуировать израильтян из Амстердама.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции.