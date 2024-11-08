Путин призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

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Боевые действия на Ближнем Востоке необходимо немедленно прекратить. С таким заявлением выступил Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что любые агрессивные действия и угрозы, тем более проявление терроризма, должны иметь соразмерный ответ.

"Нападение на Израиль – это проявление (терроризма. – Прим. ред.), 7 октября (2023 года. – Прим. ред.) это произошло. Но, конечно, ответ должен быть соразмерным", – заявил Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он продолжил, что на сегодняшний день необходимо стремиться к тому, чтобы свести к минимуму страдания палестинского народа и прекратить боевые действия.

По словам президента, Москва находится в постоянном контакте со сторонами ближневосточного конфликта. Путин добавил, что все, кто вовлечен в урегулирование на Ближнем Востоке, не хотят развития конфронтации и думают о выходе на договоренности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

В сентябре этого года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".