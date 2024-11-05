Израиль атаковал жилое здание в ливанской Барже, 15 человек погибли

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Stringer

Израильские ВВС нанесли удар по жилому зданию в городе Барже в 30 километрах к югу от ливанского Бейрута. Предварительно, погибли 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

Кроме того, десятки мирных граждан получили различные ранения. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Власти Турции ранее передали ООН письмо, в котором 52 страны призывают ввести оружейное эмбарго против Израиля. Документ также был подписан двумя организациями – Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества.

Позже Израиль проинформировал председателя ГА ООН о прекращении сотрудничества с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Утверждалось, что БАПОР в секторе Газа контролируется ХАМАС.