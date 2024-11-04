Израиль проинформировал ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР

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Израиль проинформировал председателя ГА ООН о прекращении сотрудничества с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы официально проинформировали председателя Генеральной Ассамблеи о прекращении сотрудничества с организацией", – заявил постпред Израиля при ООН Дэнни Данон.

По его словам, БАПОР в секторе Газа контролируется ХАМАС. Данон подчеркнул, что Израиль будет продолжать сотрудничать с гуманитарными организациями, но отказывается от сотрудничества с теми, кто "поощряет терроризм против Израиля".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что финансирование БАПОР необходимо восстановить в полном объеме. В противном случае, шантажирующие агентство отказом от предоставления финансовой помощи разделят вину Израиля за последствия такого решения для сектора Газа, подчеркнул Небензя.

В середине сентября шесть сотрудников Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в результате двух авиаударов по лагерю Нусейрат в секторе Газа. Среди погибших – руководитель приюта БАПОР и другие члены команды, оказывающие помощь перемещенным лицам.

С начала обострения конфликта данный лагерь подвергался обстрелам пять раз. В нем проживают порядка 12 тысяч перемещенных лиц. Агентство призвало все стороны конфликта никогда не использовать школы и лагеря беженцев в военных или боевых целях.

