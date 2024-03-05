РФ призывает пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР из-за обвинений Израиля – Небензя

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Российская сторона призывает пересмотреть решение об увольнении сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) только на основании заявлений Тель-Авива. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на выступление постпреда РФ при ООН Василия Небензи на Генассамблее всемирной организации.

Российский дипломат также отметил, что финансирование БАПОР необходимо восстановить в полном объеме. Если же это не будет сделано, то шантажирующие агентство отказом от предоставления финансовой помощи разделят вину Израиля за последствия такого решения для сектора Газа, указал Небензя.

Ранее БАПОР получило информацию от Израиля, что некоторые из сотрудников агентства якобы были причастны к нападению ХАМАС 7 октября 2023 года. При этом о числе этих сотрудников и о том, как именно они помогали ХАМАС, не сообщалось.

Глава БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, если их причастность к нападению на Израиль будет доказана, предстанут перед судом. Тем не менее организацию уже прекратили финансировать Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики ХАМАС проникли в страну и взяли в заложники мирных жителей и военных. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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