В Израиле подтвердили планы на ужесточение позиции страны в отношении РФ

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Позиция израильской стороны по отношению к Москве будет более жесткой. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на представителя правящей партии Израиля "Ликуд" Амира Вайтмана.

Он пояснил, что заявление о предоставлении Тель-Авивом систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками Киеву было сделано не просто так.

По словам Вайтмана, российская сторона вовлечена в конфликт на Ближнем Востоке. Однако, продолжил политик, уровень вовлеченности Москвы все еще неясен.

О планах Израиля передать Киеву системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках БПЛА стало известно 27 февраля. Об этом израильский постпред при ООН Гилад Эрдан объявил во время заседания Генассамблеи всемирной организации.

В ходе собрания он сравнил действия ВС РФ на Украине с нападением радикальной палестинской организации ХАМАС на Израиль. Его слова прокомментировал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, такие заявления являются бредом.

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