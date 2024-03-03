03 марта, 08:35Политика
В Израиле подтвердили планы на ужесточение позиции страны в отношении РФ
Фото: depositphotos/dnaveh
Позиция израильской стороны по отношению к Москве будет более жесткой. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на представителя правящей партии Израиля "Ликуд" Амира Вайтмана.
Он пояснил, что заявление о предоставлении Тель-Авивом систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками Киеву было сделано не просто так.
По словам Вайтмана, российская сторона вовлечена в конфликт на Ближнем Востоке. Однако, продолжил политик, уровень вовлеченности Москвы все еще неясен.
О планах Израиля передать Киеву системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках БПЛА стало известно 27 февраля. Об этом израильский постпред при ООН Гилад Эрдан объявил во время заседания Генассамблеи всемирной организации.
В ходе собрания он сравнил действия ВС РФ на Украине с нападением радикальной палестинской организации ХАМАС на Израиль. Его слова прокомментировал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, такие заявления являются бредом.
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