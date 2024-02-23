В ООН не смогли объяснить различий в характеристике военных действий РФ и Израиля

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Официальный представитель председателя Генассамблеи ООН ушла от ответа на вопрос журналиста, почему во всемирной организации используют слово "агрессия" в случае со спецоперацией РФ на Украине, однако не используют такую же формулировку по отношению действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня мы говорим об Украине и используем подобные формулировки. Когда мы будем говорить об Израиле, то там будут выбраны слова, которые будут применяться [в контексте палестино-израильского конфликта], но сегодня мы не говорим об Израиле", – заявила представитель Генассамблеи ООН.

Выступая на заседании, председатель ГА ООН Дэннис Фрэнсис, описывая конфликт на Украине, использовал в своей речи слово "агрессия" в отношении России.

Ранее Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи, посвященное "временно оккупированным территориям Украины". На месте российской делегации остался только эксперт от постпредства.

Небензя также подчеркнул, что "временно оккупированных территорий Украины" не существует, есть новые регионы России: Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.