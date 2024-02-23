Небензя и Полянский покинули заседание ГА ООН по якобы оккупированным территориям Украины

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Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи, посвященное якобы оккупированным территориям Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский постпред заявил, что оккупированных территорий Украины не существует – есть лишь новые территории России. После этого Небензя покинул заседание в сопровождении своего заместителя Полянского. На месте российской делегации остается только эксперт от постпредства.

Заседание, посвященное якобы оккупированным территориям Украины, проводится ежегодно с 2014 года. Каждый раз в ходе заседания западные страны выступают с осуждениями в адрес России, в частности – обвиняют ее в нарушении прав крымских татар.

Ранее Василий Небензя заявил, что Минские соглашения были единственным шансом на мир на Украине.

До этого на заседании Совбеза ООН, посвященного ситуации на Украине, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил тезис Запада о том, что, если Россия прекратит СВО, закончится конфликт, а если действия прекратит Украина – закончится Украина. Он подчеркнул, что в США говорят о том, что Россия вслед за этим якобы нападет на Прибалтику, Финляндию, Польшу. Подобные обвинения Лавров назвал выдумками.