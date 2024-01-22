Лавров назвал обвинения РФ в планах атаковать другие страны выдумками

Фото: ТАСС/AP/Eduardo Munoz Alvarez

Обвинения Запада в якобы планах России атаковать другие страны – это выдумки, чтобы "выбить деньги" из конгресса и европейских парламентов на помощь Украине в ущерб своим гражданам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

На заседании Совбеза ООН, посвященного ситуации на Украине, Лавров напомнил "лукавый" тезис Запада о том, что, если Россия прекратит СВО, закончится конфликт, а если действия прекратит Украина – закончится Украина. Он подчеркнул, что в США говорят о том, что Россия вслед за этим якобы нападет на Прибалтику, Финляндию, Польшу.

Также в ходе заседания глава российского дипведомства сказал, что западные страны "утилизируют старую рухлядь" из вооружений во время конфликта на Украине. Он уточнил, что из выступлений представителей администрации президента США Москва узнала, что 90% военного бюджета, который Вашингтон выделяет Киеву, остается в Штатах и идет на развитие военно-промышленной отрасли страны, обновление вооружений.

Кроме того, Лавров заявил, что Украина находится в агонии, поэтому не может добиться поставленной задачи, а именно попытаться нанести стратегическое поражение России или же ослабить российскую сторону. Как он утверждает, многие неангажированные эксперты осознают, что западная поддержка Киева мешает урегулировать ситуацию на Украине.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН