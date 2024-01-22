Фото: 123RF/sandsua

Украина находится в агонии, поэтому не может добиться поставленной задачи, а именно попытаться нанести стратегическое поражение России или же ослабить российскую сторону. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН по Украине, передает ТАСС.

Как он утверждает, многие неангажированные эксперты осознают, что западная поддержка Киева мешает урегулировать ситуацию на Украине. Также министр указал на то, что Запад лишь настойчиво подталкивает киевский режим к продолжению боевых действий с Россией, несмотря на неудачи украинских военных на передовой.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил об отсутствии давления со стороны Запада в вопросе переговоров. По его словам, общения с Россией на дипломатическом уровне для мирного завершения конфликта "нет и не будет".

Между тем бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что отказ Зеленского от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия.



Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине