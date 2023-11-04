Зеленский заявил, что никто из лидеров Запада не "давит" на него по переговорам

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что никто из лидеров Запада не "давит" на него с целью проведения переговоров с Россией. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

"На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то отдавали", – сообщил он.

Говоря о переговорах, Зеленский добавил, что их "нет и не будет". Однако он признал, что тема давления Запада на Украину с целью проведения переговоров поддерживается "даже украинцами".

Ранее бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что отказ Зеленского от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия.

До этого лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить боевые действия на Украине и провести переговоры "о земле и о мире". По его мнению, предварительные условия не нужны, главное – дать команду "стоп".

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине