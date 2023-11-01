Перспективы переговоров с Украиной упираются в отсутствие ее политической воли – СМИ

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Дальнейшие перспективы переговоров между Россией и Украиной упираются в отсутствие политической воли нынешнего киевского руководства. Об этом РИА Новости сообщил источник из Москвы, комментируя слова главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина.

Глава белорусского военного ведомства ранее заявил, что Белоруссия продолжает выступать переговорной площадкой для РФ и Украины, а также содействовать мирному урегулированию конфликта.

"Белорусские посреднические усилия, предоставление переговорной площадки и добрых услуг трудно переоценить", – прокомментировал собеседник агентства.

Он отметил, что в Белоруссии между Киевом и Донбассом были подписаны Минские соглашения. В прошлом году на территории страны состоялись несколько этапов переговоров между РФ и Украиной.

Однако дальнейшим перспективам дипломатического процесса между сторонами, по мнению источника агентства, мешает политическая воля руководства Украины.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Он отметил, что создать справедливый, многополярный миропорядок можно только путем обновления архитектуры международной безопасности и придания ей большей устойчивости.



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