Фото: TAСС/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Zuma

Киев упрашивает Вашингтон поставлять больше военной помощи ВСУ. Об этом пишет обозреватель Politico Лара Селигман.

"Украина умоляет США увеличить поддержку", – заявила она.

Журналистка отмечает, что поддержка Украины со стороны США находится под угрозой из-за обострения палестино-израильского конфликта и избрания нового спикера палаты представителей.

Она приводит в пример визит украинской делегации в США, который состоялся на прошлой неделе. По данным Селигман, киевские власти были озабочены снижением поддержки и передали администрации США "список пожеланий", который включал в себя новое оружие и обучение солдат ВСУ.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что Украина оказалась в трудном положении из-за решения Штатов помогать Израилю.

До этого журнал Time выпустил статью, ссылаясь на неназванных чиновников в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Источники издания выразили беспокойство из-за настроя украинского лидера в отношении российско-украинского конфликта. По их мнению, он граничит с мессианством.

Автор статьи указывал, что Зеленский знает об ослабевающем интересе мира к украинскому конфликту. Как рассказал член команды президента, их лидер чувствует себя преданным западными союзниками. Источник поделился, что президент Украины утратил привычный блеск оптимизма и стремление оживить встречу в военном кабинете.



Военные эксперты предсказали появление новых проблем в обеспечении оружием ВСУ