Зеленский остался недоволен снижением интереса Запада к Украине – СМИ

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Владимир Зеленский остался недоволен итогами сентябрьского визита в США из-за потери интереса к Украине. Об этом сообщает Time.

"После его визита в Вашингтон корреспонденты Time попытались понять, как Киев отреагируют на полученные сигналы, особенно на настойчивые призывы к Зеленскому бороться с коррупцией внутри его собственного правительства, а также на угасающий энтузиазм по поводу военного конфликта, конца которому не видно", – заявил автор статьи.

По словам журналиста, он спросил в Киеве одного человека из окружения Зеленского, как чувствует себя президент. В ответ источник заявил, что украинский лидер разозлился.

Представитель СМИ указал, что Зеленский в курсе об ослабевающем интересе мира к украинскому конфликту. Как уточнил член команды президента, их лидер чувствует себя преданным западными союзниками. Источник рассказал, что Зеленский утратил привычный блеск оптимизма и стремление оживить встречу в военном кабинете.

Газета Time также уточняла, что украинский лидер планирует снять с должности высокопоставленного генерала, который является командующим контрнаступлением ВСУ. Он также намерен осуществить перестановки в стратегии боевых действий к наступлению зимы.

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