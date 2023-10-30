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Президент Украины Владимир Зеленский может отменить указ, запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой, и начать переговоры после соответствующей команды от американских властей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на бывшего премьера Украины Николая Азарова.

"Ему может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: "Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву". И так будет сделано немедленно", – сообщил Азаров.

По его словам, думать о том, что киевский режим самостоятельно принимает решения, может только тот человек, который не знает, как функционирует данная система.

Зеленский может принимать определенные решения на каких-то уровнях, однако украинские власти, к примеру, не могут назначить районного прокурора или судью без согласования с США, добавил Азаров.

"Они же закон приняли, по которому судей подбирает специальная комиссия. А состоит она из американцев. Что еще дальше рассказывать?" – отметил он.

Ранее бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что отказ Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия.

До этого лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить боевые действия на Украине и провести переговоры "о земле и о мире". По его мнению, предварительные условия не нужны, главное – дать команду "стоп".

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