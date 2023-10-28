В МИД Венгрии заявили о готовности принять переговоры РФ и Украины

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Венгрия готова принять у себя диалог РФ и Украины, если они захотят. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Как он отметил, если Венгрия получит подобный запрос, то ответит положительно. По словам главы ведомства, он проводил переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

"Я предложил им обоим Венгрию в качестве места проведения – непредвзятое, беспристрастное, безопасное место, гарантирующее всем им равные условия игры и безопасные условия. Это наше предложение все еще актуально", – добавил министр.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что власти в Киеве не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте прошлого года, так как им этого не позволил Вашингтон.

Он уточнил, что единственной стороной, способной принимать решения в отношении Украины, являются США. По его словам, во время мирных переговоров в марте 2022-го в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что не могли принимать решения самостоятельно.

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