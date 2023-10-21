Бывшая квартира Зеленских в Крыму стала самым востребованным объектом на торгах

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Бывшая квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия в Ялте, выставленная на торги, является самым востребованным объектом недвижимости на аукционах. Об этом заявил председатель государственного совета республики Владимир Константинов в телеграм-канале.

Как сообщает Константинов, квартира четы Зеленских, извещение о продаже которой размещено на открытых аукционах, является самым востребованным объектом на торгах.

Он отметил, что до конца 2023 года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи объектов в бюджет Крыма поступит более 1 миллиарда рублей. Также Константинов напомнил, что с начала 2023 года в Крыму реализовано национализированное недвижимое имущество граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, в количестве 8 лотов на сумму около 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.

Квартиру Зеленских площадью почти 120 квадратных метров национализировали в марте 2023 года, в начале октября ее выставили на аукцион с первоначальной стоимостью 24,6 миллиона рублей. Квартира находится на пятом этаже, с ее балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.

Заявки на покупку квартиры будут принимать до 26 октября, сами торги пройдут 30 октября. В сентябре Константинов заявил, что в квартире Зеленских может быть создан музей борьбы с нацизмом.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил на средства, вырученные от продажи квартиры украинского президента Владимира Зеленского, купить жилье детям-сиротам в новых регионах РФ.