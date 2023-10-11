Депутат ГД предложил отдать деньги от продажи квартиры Зеленского в Крыму детям-сиротам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет предложил на средства, вырученные от продажи квартиры украинского президента Владимира Зеленского, купить жилье детям-сиротам в новых регионах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Национализированная квартира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма уже выставлена на продажу. Аукцион состоится в электронной форме. Общая площадь квартиры составляет 119,5 "квадрата", начальная стоимость – 24,6 миллиона рублей. Торги пройдут 30 октября.

По словам Шеремета, лидеру Украины не надо переживать по поводу продажи своего крымского жилья.

"Зеленский должен помнить, что за ним зарезервирована и стоит на брони камера в следственном изоляторе. Так что крышей над головой он будет обеспечен", – добавил депутат.

Ранее крымский парламент принял решение национализировать имущество украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.

Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута, а также Владимир Зеленский.

В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов