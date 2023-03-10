Аксенов заявил, что квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным

Фото: kremlin.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что квартиру украинского лидера Владимира Зеленского и его жены, которая находится в Ливадии, будет передана малообеспеченным или многодетным.

Он объяснил, что в республике сначала стараются национализировать объекты, которые "приносят доход врагу". Глава региона обратил внимание на то, что президент Украины пока не сдает свою квартиру.

"Это не самоцель – у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас – это победить их, и мы победим, это без вариантов", – передает РИА Новости его слова.

Аксенов уточнил, что недвижимость хотят передать на нужды малообеспеченным или многодетным семьям.

В 2019 году штаб Зеленского сообщил, что его супруга Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года.

Отмечалось, что семья намерена пользоваться квартирой "только после обязательного возвращения" Крыма в состав Украины.

В феврале 2021 года отмечалось, что Зеленская до сих пор является владельцем квартиры в поселке Ливадия в Ялтинском регионе и регулярно оплачивает коммунальные услуги за недвижимость на полуострове. Аксенов предположил, что жена украинского лидера держит квартиру на тот случай, если придется просить политическое убежище.



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