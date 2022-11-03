Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму

Фото: president.gov.ua

Антитеррористическая комиссия займется крымской квартирой украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя парламента региона Владимира Константинова.

Он пояснил, что в настоящее время продолжается работа по формированию списка предприятий и имущества иностранцев, которые демонстрируют недружественное поведение в отношении РФ. Уточняется, что такие объекты подпадают под национализацию. Среди них и жилье президента Украины.

"По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим", – указал Константинов.

В 2019 году штаб Зеленского сообщил, что его супруга купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года.

В феврале же прошлого года глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что супруга Зеленского постоянно оплачивает коммунальные услуги за недвижимость в Крыму. По его словам, Елена до сих пор является владельцем квартиры в поселке Ливадия в Ялтинском регионе, а задолженности перед "оккупантами" нет.



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