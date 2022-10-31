Аксенов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты в Крыму

Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты на полуострове. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Речь идет об имуществе некоторых организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом. Аксенов заявил, что 1 ноября подпишет соответствующее решение, после чего документы направят в Госсовет Крыма.

"Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция. Конкретный перечень объектов, подлежащих национализации, составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии", – заявил он.

В собственность Крыма перейдет имущество ООО "РусЛайн Ко", АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив". Трудовые коллективы оставят на местах, сокращений не будет. Исключением могут стать уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей.

В апреле Верховная рада Украины одобрила закон, который позволяет национализировать собственность граждан РФ, а также всех тех, кто отказывается осуждать российскую спецоперацию.

Уточнялось, что действие закона касается не только перечисленных категорий лиц, но и тех, кто не остановил свою экономическую деятельность на территории России в период действия военного положения на Украине, а также тех (в том числе украинцев), кто публично поддерживает специальную военную операцию РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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