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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что после конфискации российской собственности Украина больше не может считаться страной, безопасной для транзита энергоносителей.

"После конфискации российской собственности <...>, провозглашенной главой неонацистского режима [Владимиром] Зеленским, эта страна больше не может рассматриваться как <...> связанная с транзитом любых товаров", – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее украинский лидер заявил, что на Украине конфискованы российские активы на общую сумму порядка 765 миллионов долларов. Он добавил, что также предложено конфисковать еще более 900 объектов, которые якобы принадлежат РФ.

3 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает платить Киеву за транзит российского газа по единственной работающей ветке.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.