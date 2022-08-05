Путин призвал Европу поблагодарить Турцию за транзит газа из РФ

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Владимир Путин призвал европейских партнеров поблагодарить Турцию за бесперебойный транзит газа из России. Об этом российский лидер заявил на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая проходит в Сочи.

"Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турции, но хочу еще раз повторить, и для потребителей в Европе. Так что, думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок", – сказал президент.

Он подчеркнул, что и для потребления в самой Турции нефть, газ и уголь из России идут в большом объеме.

Встреча глав государств проходит в личном формате, а затем пройдет с участием делегаций. Итоги переговоров Путина с Эрдоганом озвучит вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в повестке встречи значится обсуждение вопросов военно-технического сотрудничества и реализации "продуктовой сделки".