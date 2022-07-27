Путин и Эрдоган обсудят в Сочи военно-техническое сотрудничество – Песков

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Владимир Путин обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы военно-технического сотрудничества на встрече в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, что военно-техническое сотрудничество между странами постоянно находится на повестке дня.

"И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне", – передает РИА Новости его слова.

Песков добавил, что главы двух государств обсудят также и реализацию "продуктовой сделки".

Эрдоган планирует посетить Сочи 5 августа. Лидеры России и Турции проведут переговоры.

До этого СМИ сообщили, визит президента Турции будет однодневным. Отмечалось, что Эрдоган планирует обсудить с президентом России ситуацию на Украине и продуктовую сделку.

Позднее президент Турции сообщил, что Путин изъявил желание сотрудничать с турецким производителем беспилотников Bayraktar. Он отметил, что Объединенные Арабские Эмираты также заявили о желании построить завод по производству турецких дронов.