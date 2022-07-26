Эрдоган заявил, что Путин хочет сотрудничать с производителем БЛА Bayraktar

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин изъявил желание сотрудничать с турецким производителем беспилотников Bayraktar. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Он отметил, что Объединенные Арабские Эмираты также заявили о желании построить завод по производству турецких дронов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Эрдоган планирует посетить Сочи 5 августа. В ходе встречи планируются переговоры Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным.

До этого СМИ сообщили, визит президента Турции будет однодневным. Отмечается, что Эрдоган планирует обсудить с президентом России ситуацию на Украине и продуктовую сделку.

