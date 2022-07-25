Эрдоган заявил, что отношение западных политиков к Путину не красит их

Фото: depositphotos/flogeljiri

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что отношение западных политиков к президенту России Владимир Путину не красит их. Таким мнением он поделился в интервью TRT.

"Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите", – сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что достигнутые в Стамбуле договоренности по зерну могут помочь в преодолении глобального продовольственного кризиса. По его словам, вместе с успешной реализацией плана начнут ослабевать последствия кризиса. При этом Эрдоган признал, что тот достиг опасных масштабов.

До этого в The New York Times написали о том, что действия президента Турции в отношении России сводят с ума американского президента Джо Байдена. Автор статьи Майкл Кроули высказал мнение, что это связано с турецкой политикой, которая расходится с повесткой западных стран.

Обозреватель напомнил об угрозах Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также о его поездке в Тегеран на встречу с президентами Ирана и России. По словам Кроули, такие действия не просто противоречат западной политике против России, но и разрушает нарратив НАТО об изолированных Иране и РФ.