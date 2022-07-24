В Германии раскритиковали реакцию министра Бербок на фото с Путиным и Эрдоганом

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Фото: AP Photo/Andreea Alexandru
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали реакцию министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана.
Ранее политик возмутилась тем, что Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировался с Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Она назвала данный снимок "вызовом для НАТО".
"Такая реакция еще раз показывает, насколько глупа эта женщина. Она отрицает реальность и то, что у всех стран есть свои интересы. Грустно, что такие вещи приходится объяснять министру иностранных дел, но меня уже ничего не удивляет", – приводит РИА Новости слова одного из комментаторов.
Другие пользователи указали, что действия Эрдогана являются дипломатией, которая предполагает поиск компромиссов, в том числе тогда, когда позиции сторон не совпадают. Примером реальной работы немцы назвали заключенную в Стамбуле продуктовую сделку.
"А в чем проблема? Может быть, в том, что зерно с Украины теперь прибудет туда, где в нем нуждаются?" – написал один из пользователей.
Другие читатели издания отметили, что в заявлении Бербок кроется вся суть немецкой политики, которая заключается в символических визитах, конфронтационной риторике и санкциях.
19 июля Путин посетил с рабочим визитом Тегеран, где провел серию встреч с иранскими властями, а также трехсторонние переговоры с участием Турции. Стороны затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.
22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Речь идет о соглашении между Россией, Турцией, Украиной и ООН о создании четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы исключить провокации и не допустить контрабанды оружия.
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