В США заявили, что Иран и Китай явно поддерживают российское видение ситуации на Украине

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Поездка Владимира Путина в Тегеран стала для Запада "тревожным феноменом", считает обозреватель американского издания National Interest Марк Эпископос.

По его словам, Китай и Иран явно поддерживают российское видение ситуации на Украине, несмотря на непрекращающиеся попытки европейских и американских политиков выстроить единый глобальный фронт против Кремля и изолировать Россию.

"Зерновая сделка завершила неделю российской дипломатии, которая, по словам экспертов, была призвана показать, что западная кампания по экономической и политической изоляции Москвы потерпела неудачу", – написал Эпископос.

19 июля Путин посетил с рабочим визитом Тегеран, где провел серию встреч с иранскими властями, а также трехсторонние переговоры с участием Турции. Стороны затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что дипломаты из Соединенных Штатов пытаются создать иллюзию изоляции России. По ее словам, пока глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Египте, представители США "бегают в разных странах от дома к дому и умоляют" не фотографироваться с российским министром, чтобы Москва не смогла использовать данные фото в качестве доказательств отсутствия изоляции.

До этого директор британского Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд заявил, что поездка российского лидера в Тегеран сулит неприятностями для Запада. По мнению аналитика, встреча президентов РФ, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.

